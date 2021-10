Kerwetrubel konzentriert sich auf das Café Flair

Bürstadt. Der Trubel, den sonst der Stadtlauf am Kerwesonntag in die Bürstädter Innenstadt brachte, blieb in diesem Jahr ohne sportliches Großereignis aus. Für Abwechslung und Live-Musik hatte jedoch Claudia Limburg von Café Flair gesorgt. Matthias Karb und Barbara Boll unterhielten die Gäste, die unter den großen Terrassenschirmen saßen mit bester Kaffeehaus-Musik.

Einmal stellte dabei Barbara Boll ihr Einfühlungsvermögen und das Treffen des richtigen Tons bei beliebten Liedern unter Beweis. Ob mit „Sweet dreams“ oder dem Abba-Song „Mama Mia“ – die Zuhörer waren begeistert, unter ihnen auch Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Sie brach zu einem Bummel durch die am verkaufsoffenen Sonntag geöffneten Geschäfte auf. Zudem besuchte sie den Stand des Quartierbüros, schlenderte an den Fahrzeugen der Firma Jakob und Morweiser vorbei und informierte sich über die Mode für Herbst und Winter bei Vetter Moden. Aber auch Meik Kronauer bediente und beriet seine Brillenkunden. Dazu hatten Raumausstatter Seibert, CBD, NKD, Oberle, Heim & Hof und Martin Trösch ihre Pforten geöffnet. Wer müde geworden war, konnte sich erneut auf dem Marktplatz an Buden und Fahrgeschäften erfreuen. Mit guter Laune zu fetziger Musik punkteten zudem die Gruppen des Dance Point Limburg, die von den Schwestern Nina und Lena Limburger trainiert werden.

„Oldie Band“ spielt auf

Der Wettergott hatte es mit den Vereinen nicht gut gemeint: Der Kerwemontag präsentierte sich nasskalt und ungemütlich. Selbst auf der Sängerlust-Wiese an der Lorscher Straße blieben viele Plätze unbesetzt. Den musikalischen Auftakt gestaltete die „Oldie Band“ mit „Die Bäschdädder Kerb is do“ und verzichtete auch nicht auf ihr traditionelles Eröffnungslied „Vogelwiese“. Das Blasorchester, das aus „Rentnern“ des Katholischen Kirchenmusikvereins besteht, wurde von Werner Held am Schlagzeug unterstützt.

Gemeinsam mit Gregor Winkler war er auch für die Gesangseinlagen zuständig. Während Sängerlust-Schnitzel schnell ihre Liebhaber fanden, Bratwurst, Hackbraten und Kürbissuppe für innere Wärme sorgten, stieg Roland Gündling als Kerwevadder auf das Podest. Begleitet von einer kleinen Kerwecrew, Liedermacher Willi Winkler und dem Kerwekranz im Gepäck, konnte er aus dem vergangenen Jahr wenig Erfreuliches berichten. Schließlich hatte Corona alle Aktivitäten zum Erliegen gebracht. Er behalf sich mit Anekdoten aus vergangenen Tagen. Schmunzelnd hob er die Unfähigkeit einiger Knibbeldicker beim Bieranstich hervor, und auch Gregor „Toilettenwagen und einen „Goggelauftritt“ erwähnte er. Doch auch hier erklang der Ruf: „Wem khät die Kerwe?“ Dieser Ruf wurde mit einen vielstimmigen „Unser“ beantwortet.

Auch bei den Traditionsvereinen VfR Bürstadt und bei der DJK Eintracht Bürstadt war wenig los. Während das Bier nach einem Sieg der VfRler gegen der Lokalrivalen TV Lampertheim gut schmeckte, roch es im Vereinsheim der Fußballvereine lecker nach deftigen Speisen und Sauerkraut. Zufrieden zeigte sich DJK-Vize Marco Schwaier. Denn am Kerwesonntag waren viele zum erstmals durchgeführten Weißwurstfrühstück gekommen: „Wir hatten Oktoberfestmusik aus der Retorte.“ Und beim Spiel der ersten Mannschaft teilte man sich die Punkte mit Oberabsteinach.

