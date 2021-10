Kerwekranz schmückt Marktplatz

Bürstadt. Bürstadt kann es halt. Die Vorbereitungszeit zur Kerwe betrug zwar nur 14 Tage, aber das verkleinerte Programm konnte sich sehen lassen. Auf dem Marktplatz entzückten die Fahrgeschäfte besonders die kleinen Besucher. Für Essen und Trinken war gesorgt.

Zum Auftakt hatte DJ Smash am Freitag auf dem Marktplatz besonders die junge Generation zum Feiern animiert. Dabei lief einiges aus dem Ruder. Der Marktplatz und der kleine Spielplatz sahen am nächsten Morgen wie ein „Schlachtfeld“ aus. Die Polizei musste auch kommen.

Ein anderes Publikum traf HCV-Kerwevadder Damiano Brucato am Samstag an. Er wurde bei seiner Rede vom Spielmannszug der Feuerwehren Bürstadt und Hofheim fetzig begleitet. „Letschd Joar, des war wirklich zum Flenne, henn mär net zusamme de Kranz uffhänge kenne“. Mit Bedauern schaute er auf eine Zeit zurück, voller Ärger und Verdruss. „Koi Fastnacht, koi Party und koi Tanz“, stöhnte er. Immer wieder erschallte der Ruf: Wem gehört die Kerwe.“ Dies wurde mit einem vielstimmigen „Unser“ mehr als einmal bestätigt. Brucato, der sich als Lampertheimer und Italiener auch gerne selbst einmal auf die Schippe nimmt, war von HCV-Präsident Patrick Brenner angekündigt worden.

Zu Ehren der Kerwe begrüßte auch „Stadtoberhäuptin“ Bärbel Schader und Sonnenbotschafterin Luisa-Marie I. das Kerwevolk. Luisa-Marie – als echtes Fastnachtskind – sogar in Reimform. Dazwischen intonierte der Spielmannszug passend: „So ein Tag so wunderschön wie heute“ oder „Schatzi schenk’ mir ein Foto“. Da sang das Publikum gerne mit.

Positiv in die Zukunft

Damiano Brucato blickte positiv in die Zukunft und verkündete: „Jetzt geiht es uffwärts, un des is schee, konn doch wieher viele Menschen hier seh’.“ Zudem war er sich sicher, dass „sou long de Rhoi noch Wasser bringt, so loung die Sunn de Tag beginnt, sou long die Michelskersch noch steht, die Bäschdetter Kerwe net unner geht.“ Das Hochziehen des mit Sonnenblumen geschmückten Kerwekranzes wirkte dabei fast als Zeichen einer entspannteren Zukunft.

Der Abend stand ganz im Zeichen von Susie Soul und ihren musikalischen Begleitern. Gemeinsam mit Marcel Kilian rockte sie die kleine Bühne unter dem Markthallendach. „Wir sind froh, dass wir da sind“, gestanden die beiden ein, zusammen mit Dominik Bornhorn, Florian Johann und Thomas „Lui“ Ludwig. Das Publikum freute sich über eine rundum gelungene Kerweparty unter freiem Himmel.