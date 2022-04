Keltjens holt Platz zwei gegen internationale Konkurrenz

Bürstadt. Nach zweijähriger Corona-Pause starteten die internationalen Sichtungsturniere des deutschen Judobundes (DJB) wieder für die männliche und weibliche Jugend U 16 in Duisburg und Düsseldorf.

In Düsseldorf trafen sich 174 Teilnehmerinnen der weiblichen Jugend unter 16 Jahren zur 18. Auflage des internationalen Turniers mit Teilnehmern unter anderem aus der Schweiz, Polen, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden und kämpften um Medaillen und Platzierungen. Katharina Keltjens traf in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm auf insgesamt 36 Teilnehmerinnen. Nach vier Siegen mit unterschiedlichen Techniken, die sie im Boden und Stand gegen starke Gegnerinnen aus Bayern, Nordrhein-Westfalen und Belgien zeigen konnte, hieß es für sie, auf ins Halbfinale. Und damit ging der Kampf um die begehrten Medaillen in die entscheidende Phase. In einem lange Zeit ausgeglichenen Halbfinale gegen Kaiser aus Nordrhein-Westfalen konnte sich innerhalb der normalen Kampfzeit keine der Athletinnen durchsetzen, und somit ging es in die Verlängerung des Kampfes (Golden Score). Hier konnte Katharina zeigen, dass sie über eine stärkere Physis verfügte, durch einen überlegenen Griff übernahm sie die Kontrolle des Kampfes und konnte sich mit einem Fußwurf durchsetzen, der ihr den Sieg und somit das Finale brachte. Im Finale gegen Urban, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen, musste sich Katharina nach ausgeglichenem Kampf im Stand am Ende ihrer Gegnerin durch eine Umdrehtechnik mit anschließendem Haltegriff im Boden geschlagen geben. Dies bedeutete für sie am Ende einen tollen zweiten Platz, den sie sich gegen starke Gegner erarbeitet hatte. Entsprechend zufrieden war auch ihre Trainerin Nadine Müller über den Erfolg.

Gleichzeitig fand in Duisburg das internationale Sichtungsturnier der männlichen Jugend unter 16 Jahren statt. Insgesamt waren 258 Judoka aus den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Lettland, der Ukraine und 16 Landesverbänden des DJB am Start. Andreas Tölzer, Bundestrainer der Männer U21, besuchte das Turnier und nahm den Leistungsstand des Nachwuchses unter die Lupe.

Ruckteschler am Start

Für den 1. Judo-Club Bürstadt war Florian Ruckteschler in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm mit 31 Teilnehmern am Start. Florian zeigte in seiner Gewichtsklasse eine engagierte Leistung und konnte am Ende mit einem guten siebten Platz zufrieden nach Hause fahren. Nach zwei erfolgreichen Kämpfen gegen Gegner aus Berlin und Belgien musste sich Florian im dritten Kampf gegen Gorbatchev aus Baden-Württemberg durch einen Tomoe nage (Kopfwurf) mit Wazari Wertung gegen ihn geschlagen geben. Damit ging es in der Trostrunde weiter. Den Sieg im ersten Kampf der Trostrunde konnte sich Florian durch einen tiefen Schulterwurf sichern, für den er einen halben Punkt (Wazari) erhielt, den er über die gesamte Kampfzeit verteidigen konnte.

Im Kampf um den Einzug in das kleine Finale (Kampf um Platz drei) wurde er von Bürger (Bayern) nach einem eigenen Angriff gekontert und musste sich somit am Ende des Kampfes geschlagen geben. Das bedeutete für ihn Platz sieben in seiner Gewichtsklasse.

Ebenfalls für den 1. Judo-Club Bürstadt ging Dimitar Atanassov in der Gewichtsklasse bis 55 Kilogramm mit insgesamt 45 Teilnehmern an den Start. Leider verlor Dimitar direkt seinen ersten Kampf, und damit war für ihn das Turnier früh beendet. red

