Das abendliche Picknick im Park ist abgesagt – aufgrund der zu unsicheren Wetterlage, erläutert das Bürstädter Quartiersbüro. Am Sonntag, 11. November, hätte das gemütliche Picknick mit Live-Musik auf der kleinen Parkfläche am Stadteingang in Richtung Riedrode, parallel zur Nibelungenstraße, stattfinden sollen. Weil für das gesamte Wochenende immer wieder Regen angesagt ist, sei in Absprache

...