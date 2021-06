Bürstadt. Die Sommerausgabe der Bürstädter Fußball-Stadtmeisterschaft wird definitiv ausfallen. Für das Traditionsturnier, das bislang meist am dritten Juli-Wochenende stattgefunden hat, kam das rapide Abfallen der Corona-Fallzahlen zu spät. „Es noch nicht so lange her, da wussten wir nicht, wie es überhaupt weitergeht und wann wir wieder trainieren können“, sagt Klaus Gassert, der Vorsitzende

...