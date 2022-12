Kein Plan für nur ein Haus

Bürstadt/Bobstadt. Die Mitglieder des Ausschusses für Bau und Stadtentwicklung in Bürstadt wollen keinen eigenen Bebauungsplan für das Gebiet Zwerghaag in Bobstadt aufstellen, damit dort ein einzelnes Wohnhaus entstehen kann. Das haben sie in ihrer Sitzung einstimmig entschieden und den Wunsch des Bauherrn damit abgelehnt.

„Wenn das ganze Gebiet entwickelt wird, gibt es einen Bebauungsplan, aber nicht für einzelne Parzellen“, erklärte Boris Wenz (SPD). Michael Heidrich (CDU) kam zum gleichen Ergebnis. Zudem würde mit diesem Bauprojekt der Rosenweg abgeschnitten, argumentierte Jan Hofmann (Grüne): „Das steht einer Erweiterung entgegen.“ Bürgermeisterin Bärbel Schader erklärte, schnellstmöglich die Fläche im Osten von Bobstadt als Siedlungsfläche entwickeln zu wollen. Dabei soll es laut Ralf Gawlik vom Bauamt ein ganz normales zweistufiges Verfahren mit Umweltbericht geben. Rein rechtlich wäre bis Ende des Jahres ein beschleunigtes Verfahren für das einzelne Bauprojekt möglich gewesen. Doch damit hätten die Kommunalpolitiker einen Präzedenzfall geschaffen, was sie nicht wollten. cos