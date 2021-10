Von Christine Dirigo

Die Spendenübergabe hätte eigentlich ein ausschließlich erfreuliches Ereignis sein sollen. Die KJG St. Peter spendete je 2000 Euro an die Stiftung Bärenherz Wiesbaden und an den Verein für Kinderhauserziehung Bergstraße. Aber der Anlass war ein trauriger, denn der Verein Katholische Junge Gemeinde in Bürstadt löst sich auf.

„Natürlich schweren Herzens, aber

...