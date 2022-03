Katharina Keltjens und Florian Ruckteschler stark

Bürstadt. Endlich wieder Wettkampf-Judo für die Bürstädter Athleten: Im thüringischen Schmalkalden fand das 30. Pokalturnier für die Jugend bis 16 Jahre statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bürstädter Kaderathleten Katharina Keltjens und Florian Ruckteschler machten sich auf den Weg nach Thüringen, um unter Wettkampfbedingungen ihre Form auf der Judomatte zu testen.

In einem sehr gut organisierten Turnier mit insgesamt 350 Teilnehmern konnte sich zunächst Katharina Keltjens in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm durchsetzen und den ersten Platz mit nach Hause nehmen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ihre erste Gegnerin vom 1. Judo-Club Münchberg konnte sie nach kurzer Kampfzeit nach einer sehenswerten Aktion im Boden durch Haltegriff besiegen. Die zweite Gegnerin vom Sportverein Halle besiegte Katharina ebenfalls kurz nach Kampfbeginn mit einem schönen tiefen Schulterwurf, der mit Ippon belohnt wurde.

Ein im Anschluss vereinbarter Freundschaftskampf gegen eine in einer Gewichtsklasse tiefer startende thüringische Kaderathletin aus Neustadt diente beiden Athletinnen zur Vorbereitung auf das in dieser Woche anstehende Einladungsturnier der Kaderathletinnen. Es findet unter der Aufsicht der weiblichen Bundestrainerin der U18 im Olympia- und Paralympia-Leistungszentrum in Kienbaum statt. Diesen Kampf konnte Katharina nach dominantem Kampfverlauf ebenfalls im Boden durch Haltegriff gewinnen.

Florian Ruckteschler trat in der Gewichtsklasse bis 46 Kilogramm an und konnte sich einen hervorragenden zweiten Platz sichern. Seinen ersten Kampf gegen einen Kämpfer vom Judo-Club Jena gewann Florian durch einen Würgegriff und die Aufgabe seines Gegners. Im zweiten Kampf musste er gegen einen befreundeten Athleten des Hessenkaders antreten. Hier konnte sich Florian nicht durchsetzen und verlor unglücklich nach drei Strafen durch Disqualifikation. Dafür zeigte er im nächsten Kampf wieder sein Können und siegte nach kurzer Zeit durch seinen Spezialwurf Uchi Mata mit Ippon.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im letzten Kampf ging es gegen einen Kämpfer vom gastgebenden Verein und damit um Platz zwei in seiner Gewichtsklasse. Am Ende spielte Florian seine langjährige Judoerfahrung aus und siegte durch Waza-Ari (halber Punkt), den er ebenfalls mit seiner Spezialtechnik erzielen konnte. red