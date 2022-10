Katharina Keltjens sichert sich den Titel

Bürstadt. Bei der diesjährigen Südwestdeutschen Meisterschaft in Elz nahm der 1. Judo-Club Bürstadt (1. JCB) mit insgesamt fünf Kämpfern teil. Am Ende des langen Wettkampftags standen ein erster Platz, einmal Platz zwei und zwei dritte Plätze auf der Erfolgsbilanz.

Zunächst startete am Vormittag die männliche U18 mit den vier Judokas Florian Ruckteschler, Max Danner, Glib Nadyezhda und Mika Bischoff. In der Klasse bis 50 Kilogramm gingen Max Danner und Florian Ruckteschler auf die Matte. Max startete sehr engagiert, musste seinen ersten Kampf jedoch gegen den späteren Turniersieger knapp abgeben. Seine gute Leistung aus dem ersten Kampf konnte er in seinen weiteren Kämpfen erneut bestätigen und so am Ende stolz die Medaille für Platz drei in Empfang nehmen. Florian Ruckteschler bestätigte seine gute Form und startete souverän mit zwei Siegen ins Turnier. Im lange ausgeglichenen Finale musste er sich dann im Golden Score knapp geschlagen geben und erreichte Platz zwei.

Vier Judokas für DM qualifiziert

Katharina Keltjens (rechts) vom 1. Judo-Club Bürstadt konnte sich in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm mit fünf Siegen den Titel sichern. © 1. JCB

Mika Bischoff startete in der Klasse bis 73 Kilogramm. Er zeigte zwei sehr engagierte Kämpfe, in denen er sich jeweils knapp seinen Gegnern geschlagen geben musste. Bis 81 Kilogramm ging Glib Nadyezhda auf die Matte. Er musste direkt seinen ersten Kampf abgeben, konnte sich aber mit zwei Siegen in der Trostrunde den Kampf um Platz drei sichern. In dieser Begegnung drei zeigte er erneut seine Möglichkeiten und sicherte sich so die Bronzemedaille.

Der Nachmittag gehörte dann der weiblichen U18. Für den 1. Judo-Club Bürstadt ging Katharina Keltjens in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm an den Start. Top motiviert konnte sie an dem Tag ihre Stärken im Griff- und Bodenkampf ausspielen und sich durch fünf Siege souverän den Titel schnappen.

Vom 1. Judo-Club Bürstadt konnten sich somit vier Judokas für die Deutsche Meisterschaft der U18 in Leipzig qualifizieren. „Da eine Platzierung unter den ersten drei Kämpfern in der jeweiligen Gewichtsklasse gleichzeitig auch die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft der U18 bedeutet, ist es ein großer Erfolg, dass sich gleich vier Starter des 1. Judo-Clubs gleichzeitig für die U18 qualifizieren konnten“, sagte Trainerin Nadine Müller und war entsprechend zufrieden mit den gezeigten Leistungen ihrer Schützlinge. red