Katharina Keltjens kämpft sich aufs Treppchen

Bürstadt. An den diesjährigen DJB-Sichtungsturnieren in Herne und Holzwickede nahmen insgesamt 376 Nachwuchsjudoka der Frauen und Männer unter 17 Jahren teil. In Holzwickede gingen 131 Kämpferinnen der weiblichen U17 an den Start und beim 29. Bundesoffenen Mario-Kwiat-Gedächtnisturnier in Herne waren 245 Judoka der männlichen U17 auf der Judomatte. Für den 1. Judo-Club Bürstadt waren Max Danner, Florian Ruckteschler, Mika Bischoff und Katharina Keltjens dabei.

In der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm mit insgesamt 20 Judoka startete Florian Ruckteschler mit zwei Siegen erfolgreich in das Turnier, musste seinen dritten Kampf dann aber gegen den späteren Turniersieger knapp abgeben. In der darauffolgenden Trostrunde kämpfte er sich aktiv und engagiert mit zwei Siegen in den Kampf um Platz drei. Allerdings konnte er sich trotz konzentrierter Leistung nicht durchsetzen, sicherte sich aber einen sehr guten fünften Platz. Max Danner zeigte in seinen beiden Kämpfen eine gute Leistung, musste diese aber in Führung liegend abgeben und konnte diesmal keine vordere Platzierung erzielen. In der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm startete Mika Bischoff mit einer Niederlage. Aufgrund der großen Anzahl an Startern wurde ein anderes Pool-System durchgeführt, und er konnte sich nicht für die Trostrunde qualifizieren.

Bronze für Keltjens

Katharina Keltjens startete in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm mit insgesamt 19 Teilnehmerinnen. Nach gutem Beginn mit zwei Siegen, musste sie den dritten Kampf gegen die spätere Turnierzweite abgeben. In der Trostrunde konnte sie sich mit drei weiteren Siegen durchsetzen und sich am Ende über Platz drei und die Bronzemedaille freuen. Ihre dritte Platzierung beim dritten Sichtungsturnier 2022. Florian Ruckteschler und Katharina Keltjens kämpften beide ein gutes Turnier und gestalteten ihre Kämpfe aktiv mit gutem Griffkampf. Auch Max Danner und Mika Bischoff zeigten trotz der Niederlagen eine engagierte Leistung. Das Trainerteam Tim Müller und Nadine Müller waren zufrieden red