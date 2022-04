Karateka legen Gürtelprüfung ab

Nordheim/Wattenheim. Der Karate-Sport hat seine Wurzeln in Okinawa, eine Sportart, bei der sich Fairness und Disziplin in der Kampfweise ausdrücken. Über 50 Jugendliche und Erwachsene bis zum Alter von etwa 60 Jahren haben sich entschieden, sich mit dieser ostasiatischen, uralten Methode der körperlichen Ertüchtigung bei der SG NoWa auseinanderzusetzen. Einige, weil sie es vorziehen, sich im direkten Kampf zu messen und ihre Stärken auszuloten, andere, um sich behaupten zu können, wenn man widerrechtlich angegriffen wird.

Die Abteilung „Karate“ der SG NoWa wurde 2005 bei der KSG Nordheim gegründet. Sie hat sich gerade in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich entwickelt, wie der Leiter Kristian Pöhlau sagt. Er selbst war schon von frühester Jugend an von diesem Sport begeistert. Er hat sich weiterentwickelt, trägt den Schwarzgurt 1. Dan und besitzt seit zwölf Jahren die Trainerlizenz. Darüber hinaus erwarb er die Prüferlizenz und hat so die Möglichkeit, die Jugendlichen und Erwachsenen zu prüfen, die sich kürzlich bei ihm für die Gürtelprüfung in der Sporthalle in Wattenheim angemeldet hatten. Bei der Abnahme wurde er unterstützt von Michael Mücke, der einen Gesundheitssportkurs für Erwachsene bei der SG NoWaA leitet. Dieser Kurs findet immer mittwochs um 10 Uhr statt.

Disziplin ist ein absolutes Muss

Pünktlich um 17 Uhr standen alle 17 Bewerber und Bewerberinnen in einer Linie und hörten sich an, unter welchen Voraussetzungen die Prüfung abzulaufen hat. Es gibt drei Säulen, auf denen das Karate aufgebaut ist. Zum einen „Kihon“, das bedeutet im „Budo“ Grundtechniken, die von der Komplexität und Schwierigkeit zunehmen, je dunkler der Gürtel wird. Der Begriff „Budo“ ist ein Sammelbegriff für alle asiatischen Kampfsportarten; er bedeutet praktisch „Kampfkunst“. Die zweite Säule „Kumite“ bedeutet den Kampf gegen einen Gegner oder Partner. In der Gürtelprüfung zeigen die Prüflinge Kumite, um die Effizienz oder Effektivität der Techniken zu demonstrieren. Auf Wettbewerben gibt es auch eine Kumite-Disziplin, nach der mit Punktwertungen innerhalb einer bestimmten Zeit in einem Kampfring gekämpft wird.

Die bestandene Prüfung führt dazu, dass man im übertragenen Sinne eine nächste Erfahrungsstufe des Karatekas erreicht hat. Durch die Vorbereitung im Training auf seine Prüfung ist er über sich hinausgewachsen. Symbolisch für diese körperliche und mentale Leistung wird ihm dafür ein neuer Gürtel als Anerkennung für seine Leistung überreicht. Unter der dritten Säule, „Kata“, versteht man den vorgegebenen Bewegungsablauf mit festgelegten Schlag-, Tritt- sowie Blocktechniken. Die Übung oder der Beginn eines Kampfes wird freigegeben mit dem Wort „Hajime“. Das letzte Wort ist ein Kommando, mit dem der Übungsleiter auch die Übungen bei der Gürtelprüfung freigab.

Der Karate-Sport kennt die Farben Weiß, Gelb, Orange, Grün, zwei Mal Blau, drei Mal Braun und danach insgesamt neun Mal Schwarz. Den schwarzen Gürtel bezeichnet man als Dan-Grad (Dan-Grad bedeutet Meistergrad. Karate-Do bedeutet wörtlich übersetzt: „Weg der leeren Hand – Kara = leer, Te = Hand, Do = Weg im geistigen Sinn). Die Anwärter für die nächsthöhere Stufe zeigten bei ihren Übungen eine hohe Konzentration, Schnelligkeit und Reaktionsgeschwindigkeit. Michael Mücke, der Kristian Pöhlau unterstützte, zeigte den Jugendlichen bei ihrer Vorstellung die eine oder andere Möglichkeit auf, wie man seine Haltung noch verbessern könne. Es war eine gelungene Veranstaltung, bei der auch einige Eltern anwesend waren.

Wer Interesse hat, einmal in diesen Sport hineinzuschnuppern, egal, ob jung oder alt, hat dazu zwei Möglichkeiten. Jugendliche trainieren montags von 17 bis 18 Uhr in der Sporthalle Wattenheim und donnerstags zur gleichen Zeit in der Sporthalle Nordheim. Erwachsene trainieren jeweils montags ab 18 Uhr in Wattenheim und donnerstags ab 18 Uhr in Nordheim. Bei Rückfragen ist Kristian Pöhlau zu erreichen unter Telefon 0151/ 44 51 40 59. red