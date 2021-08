Kaputte Heizung schlägt Funken

Bürstadt. Ein technischer Defekt hat in der Nacht zum Mittwoch die Bürstädter Feuerwehr auf den Plan gerufen. In einem Wohnhaus in der Industriestraße gab es kurz nach 23 Uhr einen technischen Defekt an der Heizanlage, wie Stadtbrandinspektor Uwe Schwara unserer Redaktion erläutert. „Es hat ordentlich gefunkt, die Bewohner sind sehr erschrocken.“ Allerdings hätten sie genau richtig reagiert, sofort die Sicherungen ausgeschaltet und das Haus verlassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Einsatzkräfte kontrollierten die Heizungsanlage noch mit der Wärmebildkamera und konnten dann abrücken – allerdings mit der Vorgabe, den Strom ausgeschaltet zu lassen. Für die Reparaturarbeiten war dann am nächsten Tag der Heizungstechniker zuständig. sbo