Kapelle als Ort des Innehaltens

Bürstadt. Die Hubertuskapelle an der Forthausstraße in Bürstadt bekommt in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit. Lkw-Fahrer aus aller Herren Länder nutzen die kleine Kapelle zum Beten und Innenhalten. Zudem ist sie Ausgangs- und Endpunkt von Pilgerwanderungen, die Jürgen Manske, Prädikant der evangelischen Kirche, in unregelmäßigen Abständen durchführt.

Der Sage nach initiierte ein findiger Gastronom den Bau der Hubertuskapelle, um eine „hauseigene“ Kerwe durchführen zu können. Denn entgegen der Terminlage von St. Michael, wo das Kirchweihfest traditionell am 29. September gefeiert wird, wollte man bei besseren klimatischen Bedingungen feiern.

Jürgen Manske hat die Hubertuskapelle weihnachtlich dekoriert. © fellbaum

Die Segnung erfolgte 1990 und noch heute ziert eine Gedenktafel die Namen der Helfer der damaligen Interessengemeinschaft Schlinkenwinkel. Die Kapelle ist damit ein ganz besonderes Stück Bürstädter Geschichte. Gepflegt wird das Areal oft von Mitgliedern des Spiel- und Kulturkreises (SKK).

Glöckchen erklingt

In der Adventszeit hat Jürgen Manske hat das Kleinod nun weihnachtlich umgestaltet. Mit lebensgroßen Puppen hat er das Krippenbild gestaltet. Am Abend vor dem vierten Advent hörte man zudem das kleine Glöckchen klingeln.

„Die Glocke habe ich noch nie gehört“ gestand eine Besucherin, die mit einer Laterne in den Händen, auf die Verteilung des Friedenslichtes wartete. Aus Bethlehem hat das Licht seine Reise um die Welt begonnen und soll „die Welt ein bisschen heller machen“, wie Franziska Hofmann vom Stamm Bruder Feuer der Bürstädter Pfadfinder erklärte. Sie hatte die Flamme im Bistum Mainz abgeholt und in ihre Heimatstadt gebracht. Fell