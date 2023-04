Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tag der offenen Tür KamÜ stellt sich den Bürstädtern vor

Mit Kunst, Kursen und Aktionen feiert KamÜ - Kultur am Übergang seine Eröffnung am Sonntag, 7. Mai, ab 10.30 Uhr. Interessierte Besucher können sich anschauen, was aus dem alten Getreidespeicher geworden ist.