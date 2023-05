Mannheimer Morgen Plus-Artikel Einweihung KamÜ soll was ganz Großes in Bürstadt werden

Was in Bürstadt alles möglich ist mit Bürstädtern, das zeigen Stefanie und Rüdiger Engert mit ihrem Herzensprojekt KamÜ - Kultur am Übergang. Nun haben sie es offiziell eröffnet - mit einer aufgekratzten Yvonne Hotz.