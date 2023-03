Kabarett zum Frauentag

Bürstadt. „Jetzt erst recht!“, findet Kabarettistin Lizzy Aumeier (Bild), die zum Internationalen Frauentag in Bürstadt auftritt. Ihr Programm präsentiert sie am Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus Bürstadt auf Einladung des Kulturbeirats. Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen für 23,35 Euro erhältlich. Lizzy Aumeier verspricht ein Feuerwerk an Themen mit musikalischer Begleitung. Dafür will Svetlana Klimova an Violine und Klavier sorgen. red (Bild: Kulturbeirat)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1