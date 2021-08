Kabarett fällt aus

Biblis. Alle hatten sich riesig auf den Auftritt von Lizzy Aumeier gefreut: das Filminsel-Team, die Fans – und vor allem die bayrische Kabarettistin und Musikerin selbst. Am Mittwochabend sollte sie beim Bibliser XXL-Open-Air im Pfaffenau-Stadion auf der Bühne stehen und ihr Publikum mit deftigem, aber auch tiefsinnigem Witz unterhalten. Allerdings wurde die Künstlerin krank, der Auftritt musste damit ausfallen. „Leider müssen wir kurzfristig absagen“, hatte die Filminsel Biblis noch am Vormittag mitgeteilt.

Mit dem XXL-Open-Air startet das kommunale Kino nach langer Corona-Pause wieder durch. Bereits am Freitag lief mit „Blues Brothers“ der erste Film über die große Leinwand. An diesem Donnerstag geht es weiter mit der Komödie „Es ist zu deinem Besten“, in der drei Väter ihre Schwiegersöhne loswerden wollen. Am Freitag, 27. August, wird der Musicalfilm „Grease“ mit Olivia Newton-John und John Travolta gezeigt. Beendet wird die XXL-Woche mit „Fast & Furiuos 9“ am Samstag, 28. August. Der Eintritt kostet 9 Euro.

Der Abend mit Lizzy Aumeier sollte ein weiteres Highlight bei dem Kino-Open-Air setzen. Das Filminsel-Team bedauert die Absage ganz besonders, weil mit dem Erlös die Flutopferhilfe unterstützt werden sollte. Für die gekauften Karten wird das Geld zurückerstattet. cid/sbo