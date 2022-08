Justus und Caro bleiben trotz Hitze in Schwung

Bürstadt. Der heißeste Tag der Woche – und trotzdem erkunden Caro und ihr Cousin Justus die alla hopp!-Anlage in Bürstadt. Schattenplätze gibt’s durch die großen Bäume glücklicherweise genug. Die Sechs- und der Achtjährige finden die Spielmöglichkeiten richtig gut. Erst balancieren sie vor dem Bürgerhaus, später bringen sie sich vor dem Altenheim St. Elisabeth in Schwung. Extra aus Worms sind sie mit Caros Vater herübergekommen, aber spätestens gegen Mittag wollen sie weiter: „Erst in die Bibliothek und dann Eis essen – oder erst Eis essen und dann in die Bibliothek“, sagt Caro. Danach will die Erstklässlerin auf jeden Fall daheim im Pool abtauchen, während Justus noch ins Wasser des Wormser Freibads hüpfen möchte. Denn die Kinder stellen fest: „Das ist echt ganz schön heiß heute.“ cos

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1