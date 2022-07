Jungforscher Laurin Wiedemann geht neue Wege

Bürstadt. Bis kurz vor seinem Abschied von der Erich Kästner-Schule packt Laurin Wiedemann mit an. Vor Ferienbeginn hilft er Naturwissenschaftsleiterin Elke Killer wieder einmal beim Projekttag - nun zum letzten Mal. Seit Klasse fünf war er immer in Sachen Naturwissenschaften aktiv, hat sich, sobald das möglich war, an „Jugend forscht“ beteiligt und dabei seinem großen Bruder Ruben

...