Junge Segler nehmen wieder Fahrt auf

Biblis. Auch die jungen Segler konnten sich nun endlich wieder bei einer Regatta messen und machten ihre Optimisten-Boote auf dem Bibliser Riedsee flott. Beim Segelverein Biblis fand für den Nachwuchs eine Opti Regatta A und B statt, an der insgesamt 23 Jungen und Mädchen teilnahmen. Die Segler vom Segelclub Rheingau dominierten die Regatten, beste Seglerinnen vom Bibliser Verein waren Katrin Justen auf Platz sieben und Marie Henke auf Platz acht bei der Opti B Regatta.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Segelverein achtete auf die Corona-konforme Durchführung der beiden Regatten, hierzu gehört das Einchecken der Anwesenden per App und auch Testkontrollen waren vor Ort möglich. Was nicht geplant werden konnte, war der Wind, der sich nicht von seiner stärksten Seite zeigte. „Der Wind war insgesamt dürftig, am Samstagabend ist uns lediglich ein Lauf der A-Klasse gelungen“, erklärt Mike Justen, Wettfahrtleiter. „Am Sonntagmorgen wurden dann noch jeweils zwei Läufe der A- und B-Klasse gestartet“, ergänzt Justen. Für die A-Klasse hatten sich zehn Segler gemeldet, die B-Klasse war mit 13 jungen Sportlern besetzt, die sich für die A-Klasse qualifizieren können.

„Die Wettfahrten in den kleinen Einmannschiffchen sorgten für viel Spaß und Spannung auch bei den Eltern, die ihre Sprösslinge anfeuerten und begleiteten. Einige Familien waren von weit her angereist. So beispielsweise aus Kiel“, erzählte Ulrike Falkenstein vom Vorstand des Segelvereins Biblis. Die Wettfahrten verliefen Dank des professionellen Einsatzes der DLRG ohne jede Komplikation, es gab auch keine Proteste seitens der Segler, die sich ohne große Auseinandersetzungen auf dem See tummelten. So zeigte sich Jugendtrainer Fabio Platz trotz Windprobleme begeistert von der Disziplin: „Pünktlich um 10 Uhr konnte am Sonntagmorgen gestartet werden. Die Wettfahrten verliefen fair und die Segler zeigten eine hohe Konzentration. Nicht nur sportlich war es ein Highlight, gerade jetzt ist es besonders schön, die Jugendlichen wieder zusammenzubringen. Das ist wichtig für die weitere Nachwuchsarbeit des Vereins.“

Die Siegerehrung bot ein buntes, fröhliches Bild, mit kleinen Geschenken und glänzenden Pokalen. Leopold Führer und Jacob Akerson Besier vom Segelclub Rheingau (SCR) belegten bei den Opti B die beiden ersten Plätze. Jacob Cross, ebenfalls vom SCR, gewann mit einem ersten, zweiten und einem dritten Platz bei den Opti A. Die beste Seglerin vom Segelverein Biblis war Katrin Justen auf Platz sieben bei den Opti B. Ihre Freundin Marie Henke folgte ihr auf Platz acht. „Es war eine tolle Regatta, wir hatten viel Spaß und konnten sogar noch Spiele machen als wir auf den passenden Wind warteten,“ erzählten die beiden. „Dieses Jahr sind noch drei Regatten bei den Optis geplant. Hoffentlich können sie ausgeführt werden, die Trainer sind jedoch optimistisch und freuen sich über das große Interesse der Jugendlichen“, so Falkenstein. Interessierte Nachwuchssegler sind beim SVB immer herzlich willkommen, das Training findet jetzt auch wieder statt, immer am Samstagnachmittag.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2