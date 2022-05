Jugendspieler im Fokus

Bürstadt. Die Bürstädter Schachfreunde haben eine gelungene Saison hinter sich. Der Verein ist mit insgesamt drei Mannschaften im Bezirk angetreten. Aktuell steht noch die letzte der sieben Runden aus, dennoch kann sich das vorläufige Ergebnis sehen lassen.

Die erste Mannschaft konnte in der Bezirksoberliga trotz vermehrter Personalprobleme während der Saison auf dem vierten Platz den Klassenerhalt sichern. Währenddessen hat sich die zweite Garnitur in der Bezirksliga gut geschlagen und liegt derzeit auf dem dritten von neun Plätzen. Beide Teams haben am siebten Spieltag spielfrei, weshalb das Augenmerk auf der dritten Mannschaft liegt. Am letzten Spieltag können hier die Jugendspieler gegen die Mannschaft aus Fürth noch mal alles geben. Derzeit liegt die Mannschaft auf dem letzten Platz, aber laut Jugendtrainer Danny Schmidt sei es trotzdem eine gute Saison gewesen. Die erfahrenen Jugendspieler konnten in der ersten und zweiten Mannschaft gut aushelfen, und die dritte Mannschaft wurde überwiegend mit Jugendspielern besetzt. Deutlich gezeigt hat sich die große Motivation und der Teamgeist der Mannschaft auch nach der langen Coronapause. Die gesammelten Erfahrungen gegen meist weit überlegenere Teams aus dem Bezirk sollen über den Sommer in verschiedenen Jugendturnieren noch ausgebaut werden.

Die Schachfreunde 1931 Bürstadt laden zudem alle Interessierten zu ihrem Jugendtraining ein. Trainingsort ist freitags um 19 Uhr im Vereinsheim der Schachfreunde Bürstadt, Alte Schillerschule, Zugang Augustinerstraße. Das Erwachsenentraining beginnt danach um 20 Uhr. red

