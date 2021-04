Jugendliche trainieren draußen

Bürstadt. Drei mal in der Woche trafen sich die Jugendlichen der Altersgruppen U13 und U15 vom Judo-Club Bürstadt (JCB), um gemeinsam mit ihrer Trainerin Nadine Müller ein Outdoortraining zu absolvieren. Dieses fand unter der Einhaltung von großen Abständen statt. Bei schlechtem Wetter trafen sie sich virtuell.

Neben diversen Laufeinheiten zur Verbesserung der Kondition standen auch verschiedene Uchi-Komi-Übungen unter Zuhilfenahme von Therabändern und Judojacke auf dem Trainingsplan der Altersgruppen U13 und U15 vom Judo-Club Bürstadt. © JCB

Während der Übungen, die draußen stattfanden, wurden kontaktlos Kraft und Ausdauer, aber auch judospezifische Bewegungsabläufe trainiert. Neben diversen Laufeinheiten zur Verbesserung der Kondition standen auch verschiedene Uchi-Komi-Übungen – unter Zuhilfenahme von Therabändern und Judojacke – auf dem Plan. Dazu wurde das Band an der einen Seite an einem unbeweglichen Gegenstand befestigt, am anderen Ende festgehalten und dann Eindrehbewegungen mit etwas Dehnungswiderstand ausgeführt. Ohne mit einem Partner zu trainieren, konnte so die gewünschte Automatisierung des Bewegungsablaufs bei den Athletinnen und Athleten erreicht werden. Auch Zugübungen mit zusammengeknoteten Judogürteln zur Abstandswahrung mit dem Gegengewicht eines Partners waren Teil des Training.

Die Trainerin und die Trainer des JCB sehen in dem gemeinsamen Außentraining eine Förderung der Gruppendynamik sowie die Stärkung des Zusammenhalts. Auch bei den Jugendlichen kam das Training unter freiem Himmel gut an, heißt es vonseiten des Vereins. red