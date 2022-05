Jugendliche feiern Konfirmation

Bürstadt/Bobstadt. Am Sonntag, 22. Mai, feiert die Evangelische Kirchengemeinde Bobstadt um 9 Uhr in einem Festgottesdienst die Konfirmation von drei jungen Menschen. Bereits am Samstag, 21. Mai, feiern in Bürstadt um 10 und um 14 Uhr die ersten beiden Gruppen und am Sonntag, 22. Mai, um 11 Uhr die dritte Gruppe Konfirmation.

Alle Gottesdienste feiert Pfarrerin Johanna Gotzmann mit den Jugendlichen. Diese haben bereits kürzlich im Vorstellungsgottesdienst zum Thema „Krieg und Frieden“ gezeigt, dass sie in ihrer Konfirmandenzeit viel über „Gott und die Welt“ nachgedacht und gelernt haben und dass sie in ihrem Glauben gestärkt „Ja“ sagen können zur Konfirmation. Konfirmiert werden am Wochenende Anne Alföldi, Lina Avemarie, Etienne Bailly, Leon Daum, Jette Fabrizius, Ben Gallei, Nica Habel, Lena Heuser, Luisa Jöst, Marie Kaiser, Jonathan Kastner, Sofie List, Colin Mertz, Jessica Müller, Elias Patz, Fabio Rimer, Leni Rudi, Jonathan Schader, Hannah Schäfer, Timo Werner und Emily Zelle. red

