Jugendliche bereiten sich auf Firmung vor

Bürstadt. Von denen, die auszogen, Gott und die Welt zu erkunden: Bei der Firmfreizeit der Pfarrgruppe Bürstadt in der Jugendbildungsstätte Sonnenau in Vallendar bei Koblenz haben 17 Jugendliche ein interessantes wie intensives Wochenende verbracht. Mit Pater Biji sowie den Firmkatecheten Rubiedsha Reginald, Ludwig Schmitz, Jan Ofenloch und Regina Finkelmeyer befanden sich die Jugendlichen in bester geistlicher und sorgsamer Gesellschaft. Geboten wurde eine abwechslungsreiche Mischung zwischen thematischen Teilen über Gott und Jesus sowie entspannenden Momenten, in denen die Jugendlichen sich auch untereinander begegnen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsame Gottesdienste in Form von Andachten und Segensgebeten nahmen die Jugendlichen gerne in der Gemeinschaft an. Darüber hinaus hatten sie auch Zeit zum Spielen, für gemeinsame Yogaübungen und für einen Bowlingabend. An einem Abend haben alle Jugendlichen ihre eigene Firmkerze entworfen und gestaltet. Ein Highlight war, nach Erklimmen des Bergs Schönstatt bei Wind und Wetter, eine umfangreiche Führung durch das Mutterhaus der Schönstätter Marienschwestern und die Anbetungskirche. Marienschwester Barbara-Maria zog dabei durch ihre begeisternde Erzählungen über Leben und Werk in der Schönstattbewegung alle in ihren Bann.

Auch der Ausflug zur Festung Ehrenbreitstein und der Buga-Gondelfahrt zum Deutschen Eck kam sehr gut an. Da ließ sich selbst die Sonne mal blicken. Zurück im Schönstattkloster gab es den Abendsegen im Urheiligtum von einem afrikanischen Priester auf Französisch. Da das Schönstattkloster Vallendar ein internationaler Marienwallfahrtsort ist, wurde die Eucharistiefeier sonntags in der monumentalen Pilgerkirche, die Platz für rund 1350 Menschen bietet, von einem südamerikanischen Priester zelebriert. Voll der Eindrücke und mit vielen herzerwärmenden und lehrreichen Begegnungen, kamen später alle wohlbehalten wieder in Bürstadt an.

Praktische Bausteine folgen noch

Für die zu Hause gebliebenen Firmbewerber veranstalteten die beiden Firmkatechetinnen Marion Vonderheid und Maria Kiesele die entsprechenden Projektstunden. In den kommenden Wochen geht es in der Firmvorbereitung mit der Nacht der Versöhnung, dem Thema Heiliger Geist und verschiedenen praktischen Bausteinen weiter. Die Jugendlichen haben so die Möglichkeit durch Osterkerzeerstellung, Altennachmittagsbegleitung, Pfarrgartenarbeit, Gen Spirito-Schnuppern, Büchereiarbeit etc. Kirche zu erleben. Auch ein Vortreffen mit dem Firmspender ist bereits verabredet.

Die Firmung spendet allen Firmkursabsolventen am Sonntag, 21. Mai, Domkapitular Prof. Dr. Franz-Rudolf Weinert in einem feierlichen Jugendgottesdienst in der Bürstädter Kirche St. Michael. red