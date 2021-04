Bürstadt. Die Liste der Dinge, die zur Zeit wegen Corona nicht möglich sind, ist schier unendlich. Das weiß auch das Altenheim St. Elisabeth in Bürstadt. Trotzdem kann es auf Unterstützer bauen, beispielsweise aus dem Jugendhaus, das jetzt einen Osterkranz überreichte. Ein weiteres Exemplar ging an die Stadtverwaltung.

Als das Altenpflegeheim im Dezember 2019 Besuch vom Jugendhaus Bürstadt bekam und die Jugendlichen einen Adventskranz mitbrachten, war die Freude groß. Die Geste kam gut an. Deshalb wurde für die Vorweihnachtszeit 2020 erneut ein gemeinsamer Basteltermin ausgemacht. Wie so vieles andere, musste dieser Corona-bedingt ausfallen. Das Engagement der Jugendlichen konnte das aber nicht stoppen. Sie übergaben trotzdem einen Adventskranz – und nun zum ersten Mal auch einen Osterkranz.

Gestaltet wurden die Kränze von den beiden Mitarbeiterinnen Stefanie Kilian und Derya Aya – und zwar in Form von Hasen, die aus Naturmaterialien gefertigt wurden. Stefanie Reis, Bereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Sozialagentur Fortuna, die das Jugendhaus im Auftrag der Stadt Bürstadt betreut, überreichte die Kränze. „Schön, dass Sie wieder an uns gedacht haben“, freute sich Doris Rapp, die Hausleiterin von St. Elisabeth. Reis machte deutlich, dass dieses Projekt weitergehen solle.

Doris Rapp betonte, dass die Vernetzung von Alt und Jung sehr wichtig sei. Gerade in diesen Monaten fehle die Präsenz von Kindern im Heim sehr. Erster Stadtrat Walter Wiedemann, der den zweiten Kranz stellvertretend für Bürgermeisterin Bärbel Schader in Empfang nahm, bedankte sich für die schöne Aktion. Alle drei äußerten sich hoffnungsvoll, dass „gemeinsame Unternehmungen von Jugendlichen und Senioren bald wieder in einem normalen Rahmen möglich sind“. jkl

