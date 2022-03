Jugendgottesdienst unter freiem Himmel

Bürstadt. Am vergangenen Samstag feierten die Jugendlichen des diesjährigen Bürstädter Firmvorbereitungskurses einen Gottesdienst im Pfarrgarten von St. Peter. Dieser Jugendgottesdienst wurde inhaltlich gestaltet durch eine der Firmgruppen und musikalisch begleitet von der Band Gen spirito. Pater Biji las als Evangelium das Gleichnis vom barmherzigen Vater.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Passend dazu stellten die Firmgruppenleiterinnen Maria Kiesele und Jasmin List ihre Gedanken zu dieser Bibelstelle in Form eines Dialoges vor. Es wurde deutlich: Die Bereitschaft des barmherzigen Vaters in diesem biblischen Gleichnis, seinem Sohn zu vergeben, obwohl dieser sich unmöglich verhalten hatte, ist völlig unerwartet und überraschend großzügig. Sie steht für die Vergebungsbereitschaft Gottes uns Menschen gegenüber. Gleichzeitig ist sie eine Einladung an uns Menschen, eigene Fehler einzugestehen und anderen Fehler uns gegenüber großzügig zu vergeben.

Auch die Firmlinge kamen zu Wort und trugen die Texte zum Kyrie, die erste biblische Lesung und die Fürbitten vor. Der strahlende Sonnenschein und die Möglichkeit, im Freien ohne Mundnasenschutz die schönen Lieder mitsingen zu können, trugen ebenfalls zum Gelingen des Gottesdienstes und zur sehr guten Laune der Mitfeiernden bei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In den kommenden Wochen bereiten sich die 30 Jugendlichen weiter auf ihre Firmung vor, so dass sie am Pfingstmontag das Sakrament der Firmung empfangen können.

Weitere Gelegenheiten, an einem Gottesdienst im Pfarrgarten von St. Peter teilzunehmen, sind der Palmsonntag, 10. April, um 10 Uhr und der Familiengottesdienst am Ostersonntag, 17. April, um 10.30 Uhr. red