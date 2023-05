Jugendfreizeit an der Ostsee

Bürstadt. In den Osterferien ist die Jugend des TV Bürstadt wieder in ihre traditionelle Jugendfreizeit gefahren. 38 Teilnehmer von zehn bis 17 Jahren aus verschiedenen Abteilungen des Vereins starteten früh am Morgen mit dem Bus in ihr einwöchiges Ostsee-Abenteuer. Ziel war das 660 Kilometer entfernte Selbstversorgerhaus Ostseeheim Stein.

Bereits bei der Ankunft war die Gruppe begeistert von der tollen Lage des Hauses direkt an der Ostsee. Angeleitet von 15 Betreuern, wurde die ganze Woche über selbst für das Essen gesorgt, und jeden Tag stand nach einem stärkenden Frühstück mit einem Lunchpaket im Gepäck eine andere Tagestour auf dem Programm. Abends wurden nach der Rückkehr und dem gemeinsamen Essen am Tischkicker, beim Billard oder beim Tischtennis einige Matches ausgetragen oder es wurde eines der vielen Gemeinschaftsspiele gespielt.

Das Ziel des ersten Ausflugs war der Mediendome in Kiel. Hier konnte die Gruppe in der 360-Grad-Kuppel großartige Sternen- und Planetenbilder bestaunen und dabei den Klängen begleitender Popmusik lauschen. Danach ging es für einen Teil weiter ins Computermuseum, wo man bei einer Führung die Geschichte der einfachen Rechenmaschine zum Computer anhand von entsprechenden Exponaten dargelegt bekam. Dann ging es weiter nach Laboe, um das am Strand liegende U Boot 995 zu inspizieren. Im Bauch des Boots sorgten einige Mitglieder des Marine-Vereins für interessante Einblicke in das Leben unter Wasser. Abgerundet wurde der Tag mit einem herrlichen Blick vom Ehrenmal über Kiel und die Förde, bevor es mit einem Strandspaziergang bei herrlichem Sonnenschein, der die Gruppe die ganze Woche begleiten sollte, zurück zum Haus ging.

Der nächste Tag stand ganz im Zeichen des Shoppings in der Kieler Innenstadt. Diese erreichte die Gruppe standesgemäß mit dem Schiff, bevor einige Läden durchstöbert wurden. Das nächste Ziel der Teilnehmer war der Tagesausflug ins Erlebnisbad in Neumünster mit Rutsche, Sprungturm und Wasserball.

Am folgenden Tag war die Gruppe in der Action Arena angemeldet. Hier konnte sie Minigolf, Lasertag, Kegeln, Flipper und mehr spielen. Wieder im Ostseeheim angekommen, war immer noch Zeit für Volleyball, Fußball oder einer Partie Wikinger-Schach. Ein weiterer Ausflug ging in den Hansa Park, wo man den ganzen Tag die Fahrgeschäfte des einzigen deutschen Freizeitparks am Meer ausprobierte. Der Tag darauf wurde rund ums Haus gestaltet, wobei zwischendurch Stand-up-Paddling auf dem Programm stand.

Schließlich ging es nach einer ereignisreichen Woche etwas müde, aber glücklich nach Hause. red