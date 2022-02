Jugendformationen fiebern dem Saisonstart entgegen

Bobstadt. „Come on guys ...try again“, hallt es durch die Bobstädter Sporthalle. Unter den kritischen und aufmerksamen Augen der amtierenden mehrfachen Weltmeisterin Masa Anic aus Belgrad, die mit Cheftrainerin Lisa Herrmann (TANZbar Biblis und TG Bobstadt) ein fünftägiges Trainingslager anberaumt hat, trainieren und schwitzen die Formationen der „neo dance company“ und „MIO“.

Knallharte Einheiten, immer und immer wieder kleinste Korrekturen bis zu acht Stunden täglich. Die Jugendlichen im Alter von 13 bis 15 Jahren sind begeistert vom Training und haben sich bewusst dafür entschieden, um sich noch weiter zu verbessern.

Angespornt von den sensationellen Erfolgen bei der letzten Weltmeisterschaft, als man in die Spitze der besten Nationen der Welt eindringen konnte und viel Anerkennung und Lob in der internationalen Tanzszene für diese Leistungen empfing, waren sich die Jugendlichen einig, noch einmal eine Schippe draufzulegen.

Bereits am darauffolgenden Wochenende ist die Choreographin Lisa Beese aus Berlin zum Training zu Gast, die ein ähnlich straffes Trainingsprogramm durchziehen wird.

Am ersten Aprilwochenende startet man direkt mit einem Heimturnier die Turniere der beiden Jugendmannschaften auf Hessenebene, bei erfolgreicher Qualifikation folgt die Süddeutsche und Deutsche Meisterschaft.

Sollte man sich auch hier wieder erfolgreich schlagen, stünden die Europameisterschaft in Nordmazedonien sowie die Weltmeisterschaft an, die im Dezember stattfindet.

Beim Heimturnier in der Sporthalle der Bürstädter Erich Kästner-Schule in Bürstadt treten neben den beiden Jugendformationen auch die Bundesligamannschaft der TG Bobstadt „Piccola“ sowie „Coco“ in der Regionalliga an. Bereits jetzt darf man von den Formationen einiges erwarten. red