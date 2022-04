Jugendförderverein spendet 1020 Euro an die Ukrainehilfe

Bürstadt. Ein fettes Porzellanschwein, gefüllt mit 1020 Euro, übergaben Toni Bozanovic (Sportlicher Leiter) und Rainer Uhrig (Jugendleiter) vom Jugendförderverein Bürstadt (JFV) in der Zentrale von GS Wärmesysteme an Sally Uhlmann und Rüdiger Engert vom Rotary Club. Das Geld soll den leidgeprüften Menschen in der Ukraine zugutekommen.

„Wir haben anlässlich der Feier zum Einjährigen des Quartierbüros auf dem Marktplatz Kuchen gegen Spenden verkauft“, berichtete Toni Bozanovic. Von den Eltern gebacken und organisiert von Tamara Bozanovic und Nina Giegerich, konnte das Sparschwein mit 591 (Kuchen)-Euros gefüttert werden. 300 Euro steuerte der JFV bei, und die Talentschule Bürstadt rundete das Ergebnis mit 129 Euro auf.

„Dabei hatten wir an dem Tag ganz fürchterliches Wetter“, berichtete Bozanovic. Der Sportliche Leiter des JFV, der die Verantwortung für etwa 260 Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren trägt, zeigte sich dankbar und lobte den Zusammenhalt und das Engagement von Eltern und Kindern. „Wir hatten während der Pandemie kaum Abgänge und bei den Jüngsten sind die Zahlen eher ungebremst“, berichtete Rainer Uhrig.

Rüdiger Engert wies darauf hin, dass für das Geld unverderbliche Lebensmittel, Medikamente und Verbandszeug nach Polen gebracht würden. Dort betreuen Helfer mittlerweile etwa 500 behinderte Kinder, die aus ihrer Heimat flüchten mussten. Dank Thomas Molitor, der bereits früh die Hilfsbedürftigkeit erkannt hatte und sofort einige Kleintransporter auf den Weg schickte, konnte sich auch ein mit 26 Tonnen beladener Lastkraftwagen mit Hilfsgütern aus Bürstadt auf den Weg machen.

„Die Hilfsbereitschaft in Bürstadt war und ist groß“, berichtete Engert. Insgesamt konnten mittlerweile durch verschiedene Aktionen über 15 000 Euro gesammelt werden. „Ein weiterer LKW ist bereits geplant“, berichtete Engert weiter. Auch dieser soll dringend benötigte und haltbare Lebensmittel zu den Kriegsflüchtlingen bringen. Gesammelt wird beim Agrarmarkt Engert während der üblichen Öffnungszeiten. Die Helfer bitten um weitere haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel und Verbandsmaterial. Am Besten bereits in stabile Pakete verpackt und beschriftet. Fell