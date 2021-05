Jugend wählt erst später

Bürstadt. Alle zwei Jahre soll der Jugendrat in Bürstadt neu gewählt werden. Die Abstimmung möchte das aktuelle Team aber verschieben, bis wieder ein Jugendforum mit vielen Teilnehmern möglich ist, bei dem die Jugendräte ihre Projekte und Arbeit vorstellen können. „Das geht im Moment nicht und auch der Aufwand für die Wahl wäre jetzt wegen Corona viel größer“, erklärte das Jugendratsmitglied Vincent Vetter im Haupt- und Finanzausschuss.

Uwe Koch und Erhard Renz von den Grünen sahen das ganz anders. Immerhin habe es eine Kommunalwahl gegeben, und die Bundestagswahl werde auch nicht verschoben. „Junge Leute finden doch Möglichkeiten, wenn man sie nur lässt – wir sollten die Wahl nicht auf den Sanktnimmerleinstag verschieben“, argumentierte Koch.

Philipp Ofenloch (SPD) und Thomas Möller (CDU) – selbst früher im Jugendrat aktiv – wollten den Wunsch der Jugendlichen respektieren. Dem schloss sich auch Chantal Stockmann (FDP) an.

„Aber wir müssen was tun, damit die Jugend zur Politik findet“, beharrte Renz. Immerhin gebe es eine ganz aktive Fridays-for-Future-Szene, die sich in der Runde engagieren könnte. Am Ende wurden die Grünen-Vertreter überstimmt: Die Wahl soll maximal zwölf Monate später stattfinden. Bis zu sechs Jugendliche könnten zudem in den Jugendrat nachrücken, informierte Timo Spreng von der Verwaltung. Denn bis zu 15 Jugendliche seien in der Runde möglich, aktuell sind es neun. cos

