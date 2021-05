Jugend präsentiert Können beim Online-Konzert

Bürstadt. Der Nachwuchs der Katholischen Kirchenmusik Bürstadt (KKM) spielte zum zweiten Mal vor digitalem Publikum. Da es aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie nicht möglich ist, gemeinsam zu musizieren und aufzutreten, hatten sich die Verantwortlichen der KKM-Jugend dazu entschieden, ein Online-Konzert umzusetzen.

Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen nach dem digitalen Schüler-Lehrer-Konzert im November vergangenen Jahres war klar, dass ein Online-Konzert eine geeignete Alternative ist, den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten, ihre gelernten Fähigkeiten zu präsentieren.

Das Jugendorchester der KKM spielte insgesamt zwei Stücke, die jeder für sich selbst zu Hause geübt und dann aufgenommen hat. Nach eineinhalb Monaten Zeit haben die Jugendleiter Oliver Siegler und Cora Schilling alle einzelnen Videos zu einem Konzert zusammengeschnitten. Mitgespielt haben rund 30 Kinder und Jugendliche. Moderiert und dirigiert wurde das Ganze von Jugenddirigent Erik Althapp. Als Erstes haben sich die Kinder und Jugendlichen das Lied „Circle of Life“ ausgesucht. Das Lied wurde von Hans Zimmer für den Film „Der König der Löwen“ komponiert. Das zweite Stück des Online-Konzerts war „Shut up and Dance“ von „Walk the Moon“.

Das Video vom Online-Jugendkonzert wurde an alle Mitglieder und Freunde der KKM verschickt. Alle Zuhörer waren sich einig, auch das zweite Online-Konzert der eigenen Jugend war wieder ein Erfolg.

Vorsitzender Guido Pabst bedankte sich bei den Verantwortlichen des Konzerts und stellte fest, dass der Nachwuchs die Freude am Musizieren nicht verloren hat und hofft, dass bald wieder zusammen geprobt und Musik gemacht werden kann. red