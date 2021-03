Bürstadt. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Verantwortlichen des 1. Judo-Clubs Bürstadt gefordert, sich nach anderen Aktivitäten umzuschauen, da die herkömmlichen Trainings- und Wettkampfeinheiten nicht möglich sind. So wurden die Corona-Winterspiele 2020/21 ins Leben gerufen. Bei diesem Event wurden die Teilnehmer per elektronischer Medien mit Aufgaben konfrontiert, die Zuhause umsetzbar waren und aus den Bereichen Athletik, Judo sowie aus dem Kraft- und Kraftausdauerbereich stammten. Zudem mussten auch kreative Aufgaben gelöst werden.

Es meldeten sich 22 Judoka aus den Gruppen der Anfänger und der Fortgeschrittenen an. Beide Gruppen wurden natürlich separat bewertet. Die Kinder hatten täglich Aufgaben zu erledigen und konnten ihre Ergebnisse in Form von Videos, Bildern oder per E-Mail an das Trainerteam schicken, die die Ergebnisse dann auswerteten und am Ende die Sieger ermittelten.

Insgesamt galt es, elf Aufgaben zu bewältigen. Alle Kinder hatten großen Spaß an der Umsetzung, es wurden kreative Arbeiten eingereicht. Das konnte man auch bei der Siegerehrung sehen, als mit strahlenden Augen die Pokale entgegengenommen wurden. Auch wenn Corona-bedingt die Übergabe vor der jeweiligen Haustür mit Mund-Nasen-Maske und mit Mindestabstand stattfinden musste, tat das der Freude keinen Abbruch.

Das Trainerteam war von dem Engagement und dem Durchhaltevermögen der Kids begeistert. Sollte weiterhin kein Training möglich sein, werden sie dieses Modell sehr wahrscheinlich in den nächsten Ferien wiederholen. red