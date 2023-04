Judoka feiern Erfolge

Bürstadt. Erfolge für die Judoka des 1. Judo-Club Bürstadt beim qualitativ und quantitativ gut besetzten 27. Osterturniers in Zeiskam: Mehr als 500 Judoka gingen in den Altersklassen unter 13 und 15 Jahren sowie in den Altersklassen unter neun und elf Jahren im Kampf um die Medaillen auf die Matte.

In der U15 startete Hannah Ruckteschler in der Gewichtsklasse bis 33 Kilogramm. Zwei Siege und eine Niederlage bedeuteten am Ende Platz zwei bei ihrem ersten Wettkampf in dieser Altersklasse. Lena Wendel startete in der Gewichtsklasse über 63 Kilogramm. Trotz engagierten und gut geführten Kämpfen musste sich nach einem Sieg und zwei Niederlagen mit Platz drei zufriedengeben. Bis 60 Kilogramm ging Dimitar Atanassov auf die Matte. Nach zwei Siegen und einer Niederlage hieß am Ende Platz drei für ihn.

Bei den Wettkämpfen der U11 am nächsten Tag starteten zwei Judoka des 1. Judo-Clubs. Bei den jüngeren Judoka erfolgt der Start in gewichtsnahen vierer Gruppen, damit jeder Teilnehmende drei Kämpfe durchführen kann. Für Atyom Krahn und Malte Wendel lief der Wettkampf nicht ganz wie gewünscht und beide konnten keinen Kampf für sich entscheiden, freuten sich aber doch am Ende jeweils über Platz drei. red