Biblis. Auf 30 Jahre ihres Bestehens blickt die Brass Band Biblis mittlerweile zurück. Am 20. Januar 1991 begann die neue Ära mit der Gründung des Vereins „Fanfarenzug Biblis“ mit einer Besetzung von Naturtonfanfaren, Sousaphonen und Schlagwerk. Doch bereits 1992, mit dem Rücktritt vom damaligen Stabführer Reinhold Beickert, übernahm Thomas Reis als neuer Dirigent die musikalische Leitung, so dass daraufhin eine Umstellung von Fanfaren auf Ventilinstrumente folgte. In dieser neuen Besetzung präsentierte sich der Verein 1993 erstmals bei einem öffentlichen Auftritt der Gemeinde Biblis.

1997 änderte der Verein erneut seinen Namen in „Brass Band Biblis“ Damit begann nicht nur der steile Aufstieg des Vereins, sondern auch seine Bekanntheit weit über die Grenzen von Biblis hinaus. Ab 1999 nahm der Verein kontinuierlich an Meisterschaften teil und ging jedes Mal als Sieger hervor sowie als mehrfacher Deutscher Vizemeister sowie Landesmeister in Gold bis hin zum Deutschen Meister in Gold. Aufgrund dieser herausragenden Leistungen erhielt er den „Bibliser Kulturpreis“.

Eigene CD herausgebracht

2002 gründete die Brass Band erstmals eine Jugendband, die sich durch ihre Auftritte einen Namen machte. Mit dem ersten Konzert der Brass Band 2001 sowie der Veröffentlichung der ersten eigenen CD „Brasszination“ folgten weitere Meilensteine in der Vereinsgeschichte. Mit viel Mut, Engagement, aber auch Risikobereitschaft wurde das erste Konzert, das nach wenigen Wochen ausverkauft war, ein absolutes Highlight für die Mitglieder der Band.

Es folgten viele weitere ausverkaufte Konzerte, jeweils im Abstand von zwei Jahren, mit kontinuierlich 1500 Gästen an einem Wochenende. Dadurch wurde der Bekanntheitsgrad der Brass Band Biblis ungebrochen, so dass diese ein gerngesehener Stimmungsgarant bei zahlreichen Platzkonzerten, Faschingsumzügen sowie Auftritten im Europapark Rust und beim Weinmarkt in Heppenheim wurde.

Neben der Musik haben die Mitglieder eine weitere Vorliebe: Sie feiern gerne, am liebsten mit allen Mitgliedern, deren Familien und mit Freunden der Brass Band. Bereits Anfang 2020 hatte die Band das Vereinsjubiläum im Januar 2021 im Blick und hierzu schon Pläne für eine Party geschmiedet. Doch von einem Tag auf den anderen wurde die Musikkultur stillgelegt – kein Konzert, keine Musikprobe, keine Auftritte. Bei sinkenden Infektionszahlen im Sommer kam die Hoffnung zurück, und es kam – mit Vorsicht und Umsicht – eine Open-Air-Musikstunde im Schulhof zustande, die von den Mitgliedern mit Begeisterung angenommen wurde. Anschließend folgten weitere Proben, bis es die Wetterverhältnisse nicht mehr zuließen.

Im Oktober wurden die Planungen fürs Jubiläum wieder aufgenommen, doch letztendlich ließ die Corona-Situation keine Feier zu. Bei einer Video-Konferenz wurde diskutiert, und es reifte die Idee zu einem „Jubiläum to go“ heran – die einzige Möglichkeit, gemeinsam die 30 Jahre zu feiern und trotzdem jeder für sich, um die Gesundheit aller zu schützen und der Pandemie die Stirn zu bieten. Im Januar erhielten alle Mitglieder eine „Jubiläums-Tüte“, gefüllt mit einer Flasche Sekt, die ein eigens hierfür kreiertes Brass- Band-Etikett ziert, sowie ein „süßes Noten-Präsent aus Schokolade“, damit alle Musiker daheim auf „30 Jahre Brass Band Biblis“ anstoßen konnten. Die Resonanz darauf kam prima an: Die Mitglieder wirkten überrascht, erfreut und waren schlichtweg überwältigt.

Die Brass Band Biblis bleibt weiterhin zuversichtlich, und der Vorstand hofft, vielleicht im Sommer oder zum Jahresende 2021 die geplante Jubiläumsparty gemeinsam mit allen Mitgliedern feiern zu können. red