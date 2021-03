Bobstadt. Die Katholische Kirchengemeinde St. Josef in Bobstadt feiert am Sonntag, 21. März, ihr Patrozinium. Obwohl wegen Corona-Krise dieses Jahr das Fastenessen nicht stattfinden kann, wird trotzdem Gelegenheit sein, für die Mission in Pomfret/Südafrika zu spenden. Nach dem Gottesdienst können alle Interessierten von 11.45 bis 12.45 Uhr auf dem Kirchenvorplatz ihre Spende abgeben. Als Dankeschön werden „Josefsküchlein“ zum Mitnehmen angeboten. Die Spenden werden wie in den Vorjahren direkt an Schwester Electa überwiesen. Sie wird diese für den Kauf von Nahrungsmitteln wie zum Beispiel Maismehl verwenden und damit arme Familien in Pomfret unterstützen. red