JFV Bürstadt und Anpfiff ins Leben machen gemeinsame Sache

Bürstadt. Für Toni Bozanovic ist es eine Herzenssache: Alle, die beim JFV Bürstadt spielen, tragen ein einheitliches Trikot. „Auf dem Platz sollen alle gleich sein“, sagt er. Ein Fußballverein müsse mehr bieten als gutes Training, das steht für den sportlichen Leiter fest. Künftig will der JFV für seine Nachwuchs-Kicker eine Hausaufgaben-Betreuung und vieles mehr anbieten. Als starker Partner sitzt der Verein Anpfiff ins Leben mit im Boot. Und dessen Unterstützung ist hochwillkommen, um das neue Konzept und auch den Umzug auf den Bildungs- und Sportcampus vorzubereiten.

Der Jugendförderverein (JFV) ist bislang recht gut durch die Pandemie gekommen. Etwa 50 Kinder haben sich im vergangenen Jahr neu angemeldet - sehr zur Freude von Bozanovic: „Die Leute nehmen wahr, dass wir viele Projekte gestartet haben.“ Auf den komplett neu gestalteten Campus freut er sich riesig: Endlich haben dann alle Mannschaften eine gemeinsame Heimat. Bislang sind sie auf die Stammvereine verteilt, die vor rund zehn Jahren den JFV gegründet haben. Besonders für Eltern mit mehreren Kindern oft eine längere Taxi-Tour, weiß Bozanovic: Das eine muss nach Riedrode zum FSV, das andere zur Eintracht nach Bürstadt. Der VfR gehört ebenfalls zu den Gründungsmitgliedern, aber mit den Umbauarbeiten auf dem Gelände ist noch monatelang kein Training möglich.

Ziel: Sponsoren begeistern

Künftig soll das alles anders laufen: Direkt nach der Schule geht es ins neue Bildungsgebäude auf dem Campus. Dort machen die Kinder erstmal in aller Ruhe ihre Hausaufgaben. Dann vielleicht noch ein bisschen entspannen in der neuen „Players Lounge“, vielleicht eine Sport-Doku auf der großen Leinwand anschauen, ein wenig Tischkickern. Oder nebenan im eigenen Fitnessstudio trainieren, bevor es auf einen der beiden neuen Kunstrasenplätze geht. Und wer dann immer noch nicht genug hat, kann ein wenig klettern oder andere Spiel- und Sportgeräte nutzen, die auf dem Gelände beheimatet sein sollen. So in etwa könnte ein perfekter Tag aussehen, stellt sich Bozanovic vor.

Hausaufgaben-Hilfe und Athletik-Training sind wichtige Bestandteile des Konzepts, das sich der JFV vorgenommen hat. Der Verein will sich schließlich um den ganzen Menschen kümmern, und nicht nur um den Sportler. So sieht die Idee dahinter aus. „Ordentliche Schulnoten, eine gute Ausbildung, Praktika vermitteln, eine gute Fitness“, das alles gehört für Bozanovic zu einer ganzheitlichen Förderung.

Das Ganze kostet natürlich Geld. Und hier kommt der Verein Anpfiff ins Leben ins Spiel: Er lädt ausgewählte Vereine zu Workshops, in denen die Teilnehmer wichtige Strategien kennenlernen, beispielsweise um Sponsoren zu gewinnen und immer wieder aufs Neue zu begeistern. Für den JFV sind neben dem sportlichen Leiter auch Claudia Frölich und Axel Vonderschmitt dabei und „Feuer und Flamme“ für die neuen Ideen. „Das Ganze hat einen großen Mehrwert, wir haben schon vieles umgesetzt“, berichtet Bozanovic. Die neue Sponsorenmappe ist fix und fertig und wurde schon bei etlichen Terminen - „sehr erfolgreich“ - genutzt. Damit kann der Verein seinen jungen Spielern nun einiges bieten. Wie die einheitlichen Trainingssachen, die schon auf den ersten Blick zeigen: Wir gehören zusammen. „Es ist wichtig, dass sich die Kinder mit ihrem Verein identifizieren“, macht Bozanovic klar. Damit gibt es keinerlei Unterschiede mehr zwischen Kickern, die das neuste Bayern-Trikot tragen, und denen mit den abgelegten Shirts des großen Bruders. Keiner soll auf den ersten Blick sehen können, wie es finanziell um eine Familie bestellt ist. „Wir haben Kinder aus Syrien, Indien, Rumänien und Albanien“, zählt Bozanovic auf. Für sie sei der Einstieg in eine neue Mannschaft in einem fremden Land um einiges leichter, wenn sie sich von Anfang an anziehen können wie alle anderen auch.

Einstieg ins Berufsleben

Bei den Gesprächen mit den Sponsoren sind zudem Praktikums- oder Ausbildungsplätze Thema. Viele Unternehmen aus Bürstadt und der Region engagieren sich für die jungen Sportler. Warum nicht auch die ersten beruflichen Schritte begleiten? „Wir unterstützen unsere Jugendlichen, achten auf die Noten, und beraten sie auch, was ihre Ausbildung betrifft.“ Ein Rundum-Paket für die jungen Leute schnüren, so lautet das Ziel des Vereins. Und damit rennt der JFV bei Anpfiff ins Leben offene Türen ein: Eine ganzheitliche Förderung der jungen Spieler hat sich der Verein - unterstützt von der Dietmar Hopp Stiftung - auf die Fahnen geschrieben. Und dazu gehört eben auch, beruflich auf festem Boden zu stehen. Auch wenn gerade alle Zeichen auf eine Profi-Karriere hindeuten - „das kann sehr schnell vorbei sein“, weiß Bozanovic.

Die ersten Workshops haben die drei JFV-Vertreter bereits absolviert, jetzt steht noch ein weiterer Termin in Walldorf aus. Anschließend sind bis Mai zwei Treffen hier vor Ort geplant. Dann geht es jeweils um ein eigenes Vereinsprojekt. Und ganz klar: In Bürstadt steht auf jeden Fall das Thema Hausaufgabenhilfe im Mittelpunkt.

Wenn der Umzug auf den Campus losgeht, will der JFV sofort durchstarten können: „Das Konzept soll bis dahin am besten fertig in der Schublade liegen.“ So lautet der Plan. Die Unterstützung von Anpfiff ins Leben sei für den Verein ein echter Glücksfall gewesen, um sich auf das neue Fußballer-Leben auf dem Campus vorzubereiten, macht Bozanovic deutlich. „Uns hätte nichts Besseres passieren können.“