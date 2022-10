Jeweils nur fünf Minuten Bedenkzeit

Biblis. Fünf Minuten Bedenkzeit pro Partie und Spieler – unter diesem Motto standen die Bezirks-Mannschaftsmeisterschaften im Blitzschach, die der Schachverein Biblis im Bürgerzentrum ausrichtete. Zehn Vierer-Teams unterschiedlichster Ligenzugehörigkeit kämpften in einem Turnier im Modus „Jeder gegen Jeden“ um den Gesamtsieg und die Bezirksmeistertitel der jeweiligen Spielklassen.

Die Gastgeber schickten mit Tim Putz, Umut Kizilarslan, Dominic Ahlheim und Frederick Engelhardt ein reines Nachwuchsteam an den Start, das mit Ausnahme von Tim Putz am ersten Brett seine ersten Erfahrungen in dieser Disziplin sammeln, aber naturgemäß nicht in den Kampf um den liga-internen Titel eingreifen konnte. Insbesondere Tim Putz konnte immerhin den einen oder anderen Punkt gegen die meist höherklassigen Kontrahenten ergattern.

Das Gesamtturnier gewann erwartungsgemäß Oberligist FB Mörlenbach als klassenhöchstes Team vor dem Verbandsligisten SG Bensheim 1 und dem Bezirksoberligisten SF Bürstadt, der überraschend einige höherklassige Teams hinter sich lassen konnte. red

Info: Weitere Informationen unter www.schachverein-biblis.de