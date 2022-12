Jetzt zum Silvesterlauf anmelden

Biblis. Auch in diesem Jahr organisiert der Lauftreff der TG Biblis wieder einen Silvesterlauf am Samstag, 31. Dezember. Traditionell fällt der Startschuss um 11 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Streckenführung orientiert sich an der erfolgreichen Streckenplanung des letzten Jahres und führt zunächst über den „Josefs-Buckel“, vorbei an der Feuerwehr und durch das Seen-Areal von Biblis. Die 5,5 Kilometer lange Strecke für Läuferinnen, Läufer und Walker führt dann im Kreis zurück zur Jahnturnhalle. Die 8,1 Kilometer lange Strecke – ebenfalls für Läuferinnen, Läufer und Walker – führt dann an der winterlichen Weschnitz entlang – auf dem Damm – und dann an Wattenheim zurück nach Biblis, während die längste Strecke – 11,8 Kilometer nur für Läuferinnen und Läufer – noch weiter durch Wattenheim und über den schönen Golfpark führt.

Der Lauf erfolgt ohne offizielle Zeiterfassung und ist ein gemeinschaftlicher Lauf, um gesund und fit in das neue Jahr zu laufen. Hunde sind bei diesem Silvesterlauf ebenfalls willkommene Starter. Bei Fragen kann der Lauftreff direkt kontaktiert werden unter lauftreff@tg-biblis.de oder unter Telefon 0176/23 24 98 37.

Mehr zum Thema Leichtathletik Comeback nach zwei Jahren Pause Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Rund um den Badesee Heddesheimer Silvesterlauf: Keine Angst vor Wetter und Virus Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Unterhaltung Abenteuer in der Filminsel Mehr erfahren

Wer vor dem Silvesterlauf noch trainieren möchte, kann zu den unterschiedlichen Gruppen des Lauftreffs der TG Biblis am Donnerstag oder Sonntag kommen. Infos hierzu gibt es unter www.tg-biblis.de/lauftreff. Hier warten erfahrene, vom HLV ausgebildete Lauftreffbetreuer, die gern im Training unterstützen.

Zur besseren Planung wird um eine Onlineanmeldung bis Freitag, 30. Dezember, über die Internetseite www.tg-biblis.de/silvesterlauf-2022 gebeten. red