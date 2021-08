Bürstadt. Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 47 im Bereich von Bürstadt am Mittwoch ist jeder Zweite zu schnell unterwegs gewesen. Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen waren zwischen 9 und 14 Uhr vor Ort und hatten die Messstelle am Ende der Ausbaustrecke, an der sich die Fahrspur verjüngt und auf die alte B 47 schwenkt eingerichtet. Erlaubt sind auf dieser Strecke maximal 70 Stundenkilometer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von insgesamt rund 1900 gemessenen Fahrzeugen hielten sich 1000 Verkehrsteilnehmer nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung, teilt die Polizei mit. Mit einer Anzeige müssen 405 Fahrer rechnen, da sie abzüglich Toleranz mehr als 21 Stundenkilometer zu schnell waren. Auf 47 Fahrer mit mehr als 111 auf dem Tacho kommt zudem ein Fahrverbot zu. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer, der 155 statt der erlaubten 70 Stundenkilometer fuhr. Ihn erwarte ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie drei Monate ohne Führerschein.

Auch Lastwagen standen bei dem Einsatz im Fokus der Polizei. Für sie gilt in dem Streckenbereich eine Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Insgesamt 162 waren zu schnell, davon müssen 76 Brummifahrer auch mit Punkten und einem Bußgeld rechnen. red