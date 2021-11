James Bond in der Filminsel

Biblis. Mit „Home“ zeigt die Filminsel einen Streifen von Franka Potente am Donnerstag, 18. November, um 20 Uhr. Darin geht es um Marvin Hacks, der 17 Jahre hinter Gittern saß. Mit seinem Skateboard und dem Trainingsanzug, welchen er trug, als er als Teenager verhaftet wurde, macht er sich auf den Weg nach Newhall. Dort angekommen, erwartet ihn seine schwerkranke Mutter Bernadette. Marvin bemerkt schnell, dass die Bewohner der Kleinstadt auch nach fast 20 Jahren nicht vergessen haben, was Marvin einst ins Gefängnis brachte. Doch er hat während seiner Zeit im Knast gelernt, dass er sich den Konsequenzen seines Handelns stellen muss, mit allem was dazugehört.

Am Wochenende ist es endlich so weit: Der neue James Bond „Keine Zeit zu sterben“ läuft. Eigentlich wollte James Bond (Daniel Craig) seinen Ruhestand genießen. Doch Bonds alter Kumpel, CIA-Agent Felix Leiter, holt ihn zurück in sein altes Leben. Leiter braucht Bonds Hilfe, um den entführten Wissenschaftler Valdo Obruchev zu retten. Die Mission erweist sich als heimtückisch, und Bond muss bald erfahren, dass der so gefährliche wie mysteriöse Safin (Rami Malek) im Hintergrund die Strippen zieht. Safin verfügt über gefährliche neue Technologie. Ein letztes Mal muss Bond sich auch seinen Widersachern von Spectre stellen und dabei erkennen, dass Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz) selbst aus dem Gefängnis heraus noch über Einfluss verfügt. Den neuen Gegner kann Bond nicht alleine besiegen, und so braucht er unter anderem die Hilfe der neuen Doppel-Null-Agentin Nomi, der CIA-Agentin Paloma und seiner großen Liebe Madeleine Swann (Léa Seydoux). Am Freitag und Samstag, 19. und 20. November, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 21. November, um 19 Uhr, können die Zuschauer den neuen James-Bond-Film in der Filminsel sehen. Er läuft auch kommendes Wochenende noch einmal.

„Ostwind 5 – Der große Orkan“ heißt der Kinderfilm an diesem Wochenende. Über Gut Kaltenbach zieht ein Sommersturm auf, was den Pferde-Wanderzirkus Equuleus dazu zwingt, auf dem Gestüt Schutz zu suchen. Ari hat sich gut auf dem Hof eingelebt und wird von der Welt des Kunstreitens magisch angezogen. Bald darauf fasst Ari den Plan, gemeinsam mit dem Zirkusjungen Carlo und der Hilfe von Ostwind einem in die Jahre gekommenen Showpferd zu helfen. Doch der durchtriebene Zirkusdirektor Yiri ahnt, was Ari vorhat, und Ostwind gerät in Gefahr. Als alles verloren scheint, kommt Mika in letzter Sekunde aus Kanada zurück. Gemeinsam versuchen sie alles, um ihren Ostwind zu retten. Aufgrund der großen Nachfrage gibt die Filminsel am Samstag, 20. November, um 15 Uhr eine weitere Vorstellung und auch am Sonntag, 21. November, ist „Ostwind 5“ um 15 Uhr zu sehen.

Im Kinoprogramm gilt die 3G-Regel. Die Plätze sind nach wie vor reduziert und die Tickets gibt’s ausschließlich online. Kinder unter zwölf dürfen nur in Begleitung von Erwachsenen in die Vorstellung. cid

