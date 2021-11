Bürstadt. Der Mainzer Weihbischof Udo Markus Bentz war Anfang November nach Bürstadt gekommen, um in der Kirche St. Michael das Sakrament der Firmung zu spenden. Begleitet von Gemeindereferent Michael Held und Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern hatten sich die Jugendliche einige Monate lang vorbereitet und mit ihrem Leben und ihrem Glauben beschäftigt. In der Firmung sagten sie nun selbst „Ja“ zu einem Leben als erwachsene Christen. Der Bischof ermutigte die Jugendlichen und die Gemeinde im Rahmen der Firmung, sich auf das Abenteuer des Glaubens einzulassen und zu erleben, wie der Glaube das Leben bereichere und in schwierigen Zeiten trage. red Bild: Pfarrgurppe Bürstadt

