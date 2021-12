J 18 hofft auf Rückrunde

Bürstadt. Der Tischtennis-Nachwuchs des TV Bürstadt mischt die Jungen-18-Hessenliga weiter auf. Mit Heimsiegen über den TTV Gräfen-/Schneppenhausen/Weiterstadt (6:2) und den Neuenhainer TTV (6:4) festigte Bürstadts J 18 Platz zwei. „Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass das alles gute Teams in dieser Liga sind“, fasste TVB-Abteilungsleiter Frank Rosenberger die Ergebnisse zusammen.

Beim 6:2 gegen den Vorletzten GSW hatte Bürstadt leichtes Spiel. Nach einem 1:1 im Doppelauftakt – Julian Müller/Laurin Morweiser punkteten stellten Müller und Morweiser eine 4:0-Bilanz im Spitzenpaarkreuz sicher. Für das 6:2 sorgte Thomas Wieland auf Position vier. Gegen den Drittletzten Neuenhain waren erneut Müller/Morweiser erfolgreich – 1:1. Im ersten Einzeldurchlauf erhöhten Müller, Morweiser und Wieland auf 4:2. Nachdem dann nur Morweiser nachlegte, musste Wieland zum dritten Mal in dieser Saison den letzten Punkt im letzten Einzel holen. Das gelang dem Elfjährigen in vier Sätzen.

Einen Wermutstropfen gibt es für Bürstadts J 18 aber. Obwohl das TVB-Team (jetzt 14:2 Zähler/Spielbilanz +20) zuletzt fünfmal in Folge doppelt punktete, müsste am 18. Dezember im Heimspiel gegen den Dritten TV Eschersheim schon ein glatter 6:0-Sieg her, um nach Spielpunkten wieder mit Primus TTC Königstein (16:2/+26) gleichzuziehen. „Wir haben Königstein besiegt und gegen Wißmar verloren, weil ein Spieler krank fehlte“, erinnerte Rosenberger: „Wir hoffen, dass es eine Rückrunde und damit eine sportliche Entscheidung der Meisterschaft gibt.“ cpa