Iris Winkler holt den ersten Platz

Bürstadt. Aufgrund der Pandemie trafen sich die Mitglieder des Schützenvereins nach zwei Jahren Pause zum traditionellen Königsschießen auf dem Schießstand in Bürstadt. Hierbei wird mit einem Kleinkalibergewehr auf einen Holzbalken, an dem ein Holzadler befestigt ist, geschossen. Schützenkönig oder-Königin ist die Person, bei der der Balken bricht und der Adler zu Boden fällt.

Begleitet wird der Schützenkönig oder die Königin traditionell von den zwei Rittern. Dies sind die Personen, welche zwei zusätzlich am Adler befestigte Latten mit dem Kleinkalibergewehr zu Fall bringen. In diesem Jahr hat der Schützenverein eine Schützenkönigin, Iris Winkler, was in der langen Geschichte des Vereins und in der meist von den Männern dominierten Disziplin etwas Besonderes ist. Ihre Ritter sind Werner Lohr und Joachim Zobel. red

Iris Winkler wurde Schützenkönigin. © Schützenverein Bürstadt