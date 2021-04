Inzidenz steigt wieder leicht an

Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Der Kreis Bergstraße hat am Samstag 70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet und am Sonntag 18 Neuinfektionen. Außerdem gab es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus: eine 89-jährige Person aus Lampertheim.

In Biblis sind am Samstag fünf Fälle hinzugekommen und am Sonntag einer. In Bürstadt gab es am Samstag neun Meldungen und am Sonntag eine. In Groß-Rohrheim wurde am Samstag eine Neuinfektion verzeichnet. Am Sonntag kam kein Fall hinzu. Außerdem musste der Kreis Bergstraße die Statistik korrigieren, da eine Person, die ursprünglich für Groß-Rohrheim gezählt wurde, ihren dauerhaften Wohnsitz nicht im Kreis Bergstraße hat. Der Fall wurde an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet.

Die Inzidenz im Kreis, also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100 000 Einwohner, liegt bei 143,5. Am Freitagabend war der Wert mit 141,3 etwas niedriger. Außerdem haben im Kreis inzwischen 37 741 Personen eine erste Impfung und 16 364 die zweite Impfung erhalten. kur