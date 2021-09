Integrationslotsin bekommt Auszeichnung

Bürstadt/Wiesbaden. Zum sechsten Mal bereits wurden dieses Jahr von der Hessischen Landesregierung im Rahmen eines Festaktes im Biebricher Schloss in Wiesbaden ehrenamtlich tätige Integrationslotsinnen und Integrationslotsen für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt.

Hawa Nur (kleines Bild) gehört zum Lotsenteam der ersten Stunde in Bürstadt und ist dort seit fünf Jahren aktiv. Anfang September sollte sie mit 25 ausgewählten Integrationslotsinnen und -lotsen aus Hessen im Beisein von Sozialminister Kai Klose geehrt werden, konnte aus Krankheitsgründen aber nicht persönlich teilnehmen. Abdalla Gdoura, Mitarbeiter des Interkulturellen Büros in Bürstadt, nahm das Zertifikat für Nur in Wiesbaden entgegen.

Hawa Nur unterstützt alle Migranten. Vor allem die somalischen Mitbürger und Mitbürgerinnen in Bürstadt sind sehr dankbar für die Unterstützung durch ihre Landsfrau Hawa Nur. Sie gilt als eine Frau, die selbstlos immer für andere da ist. „Wir sind sehr stolz auf unser engagiertes Lotsen- und Lotsinnen-Team, welches in den letzten fünf Jahren stetig gewachsen ist. Unser Sprachangebot wird auch von Hilfesuchenden außerhalb von Bürstadt wahrgenommen“, freut sich Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen

„Als Integrationslotsinnen und -lotsen unterstützen Sie Menschen mit Migrationsgeschichte dabei, bei uns anzukommen, begleiten sie bei Amtsgängen oder stehen mit Rat und Tat zur Seite. Sie sind Wegweiser und Ratgeber in einer Person. Sie bauen mit ihrem Engagement Brücken der sprachlichen, schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration“, sagte Kai Klose beim Festakt im Schloss Biebrich in Wiesbaden. Neben der Informationsvermittlung in wichtigen Alltagsfragen leisten die etwa 850 hessischen Integrationslotsinnen und -lotsen einen wichtigen kulturellen Beitrag. Für ihre Arbeit werden sie von Trägerorganisationen fachlich qualifiziert und unterstützt.

„Zehn Lotsinnen und Lotsen stehen mit den Sprachen Arabisch, Somalisch, Tigrinisch, Dari/Farsi, Polnisch, Rumänisch, Griechisch, Urdu sowie Englisch und Französisch als Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen und zur Unterstützung zur Verfügung“, erklärt Gerasimoula Grigoraki, zuständig für die Integrationsarbeit in Bürstadt.

Anfragen und Informationen zu den Sprechstunden nimmt das Interkulturelle Büro in Bürstadt unter der Telefonnummer 06206/7 56 38 entgegen. Melden können sich Privatpersonen sowie Vertreter und Vertreterinnen aus dem öffentlichen und wirtschaftlichen Bereich, die Begleitung bei Sprachbarrieren benötigen. Die Integrationslotsen und -lotsinnen bringen sich außerdem in weiteren Projekten in Bürstadt erfolgreich ein, zum Beispiel beim Einkaufsservice während der Corona-Lockdowns oder bei Projekten des Quartiersbüros.

Von 2014 bis 2021 wurden für Qualifizierungen und Einsätze ehrenamtlicher Integrationslotsinnen und -lotsen mehr als 3,5 Millionen Euro aus dem Landesprogramm „WIR“ investiert. Im Jahr 2021 sind bisher schon über 650 000 Euro abgerufen worden – die höchste Summe der vergangenen Jahre, was sich auch mit der neuen Förderrichtlinie „WIR – Vielfalt und Teilhabe“ verbinden lässt. red