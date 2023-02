Infos zur Tigermücke

Bürstadt. Im Bürstädter Bürgerhaus beginnt am Donnerstag, 30. März, um 18 Uhr bei freiem Eintritt eine Informationsveranstaltung zur Asiatische Tigermücke, die immer häufiger im Kreis Bergstraße gesichtet wird. Hierzu laden das Präventionsteam des Kreises in enger Abstimmung mit der Stadt Bürstadt ein. Der Klimawandel begünstigt die Verbreitung der Asiatischen Tigermücke, die tropische Krankheiten übertragen kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Drei namhafte Referenten und Experten konnten für diesen Abend gewonnen werden: der Diplom-Biologe Artur Jöst, Leiter der AG Exotische Stechmücken bei der Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) sowie Elisa Stickler und Andreas Larem vom Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege (HLfGP), die unter anderem zum Thema „Tropenkrankheiten in Hessen, Risikoeinschätzung zur möglichen Erregerübertragung durch die Tigermücke“ informieren und Anschauungsmaterial mitbringen.

Die Asiatische Tigermücke breitet sich auch im Kreis weiter aus.

Mit der Informationsveranstaltung direkt vor der beginnenden Tigermückensaison ab Ende März, Anfang April, soll eine breite Öffentlichkeit erreicht und sensibilisiert werden, was schließlich zur Eindämmung des aggressiven Eindringlings beitragen soll. red