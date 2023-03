Infos zum Vorsorgerecht

Bürstadt. Über das Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht informiert die Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried (PaHoRi) am Freitag, 31. März, von 17 bis etwa 19 Uhr in der Geschäftsstelle in der Schubertstraße 31 in Bürstadt. Was ist für eine gute Vorsorge sinnvoll und wichtig? Antworten auf diese Frage stehen bei der Veranstaltung im Mittelpunkt. Um im Fall einer Geschäfts- und/oder Einwilligungsunfähigkeit infolge von Alter oder Krankheit einer rechtlichen Betreuung vorzubeugen, sei es wichtig, Vorsorge zu treffen – damit alles nach den eigenen Wünschen geregelt wird. Über die Neuerungen, die seit Jahresbeginn beim Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht gelten, informiert PaHoRi. Anmeldung an info@pahori.de oder unter Tel. 06206/ 71 02 03. red

