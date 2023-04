Infos über Schockanrufe

Bürstadt. Senioren sind oft Zielgruppen von Kriminellen und Trickbetrügern. Ihre Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft werden von Gaunern oft ausgenutzt, schreibt der Seniorenbeirat Bürstadt in einer Mitteilung. Deshalb lädt das Gremium in Kooperation mit dem Seniorennachmittag von St. Peter am Mittwoch, 3. Mai, um 14 Uhr in das Kinder-und Familienzentrum Bürstadt, Siegfriedstraße 59, ein. Es gibt Kaffee und Kuchen. Zudem wird Christina Wegerle als „Schutzfrau vor Ort“ von der Polizei informieren über Themen wie falsche Polizeibeamte, Enkeltrick, Schockanrufe und Haustürgeschäfte. Auch aktuelle Themen rund um Bürstadt werden angesprochen. Um besser planen zu können wäre eine Anmeldung von Vorteil, unter der Nummer des Seniorenhandys 01520/786 79 27. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1