Infos über Anschlüsse mit Breitband

Bürstadt. Auf welchem Weg die Glasfaserleitung in sein Haus kommt, überlegt Hermann Ofenloch schon jetzt. Oberhalb vom Kellerfenster sei es möglich, oder es werde ein Loch an der Hausmauer gegraben für den Anschluss. Sehnsüchtig wartet der Bürstädter auf die Begehung durch einen Techniker, den ihm die Firma Deutsche Glasfaser schon angekündigt hat. Allerdings noch ohne Termin – nur für eine Online-Veranstaltung hat das Unternehmen bislang einen Zeitpunkt genannt: Am Donnerstag, 3. Februar, 19 Uhr, steht ein Bauinfoabend an.

Dass die Informationsveranstaltung nur online läuft, bedauert Ofenloch. „Das ist für die Kommunikation nicht optimal, aber wegen Corona halt nicht anders möglich gerade.“ Ihm brennen zig Fragen auf der Zunge. Beispielsweise ob sich sein größter Wunsch doch noch realisieren lässt: Dass ganz Bürstadt mit Breitband versorgt wird. „Bevor jetzt mit dem Ausbau begonnen wird, können die Leute immer noch teilnehmen und kriegen einen kostenlosen Anschluss, der sonst 750 Euro kostet“, sagt Ofenloch. „Eigentlich müsste es einen Ansturm geben.“

Zukunftsfähig bleiben

Hermann Ofenloch wirbt seit Monaten für den Breitband-Ausbau. © Berno Nix

Dann wäre die Kernstadt westlich der Bahnlinie vielleicht doch noch dabei, hofft Ofenloch. Zugesagt hat die Deutsche Glasfaser den Anschluss mit schnellem Internet in Bürstadts Osten sowie den Stadtteilen Bobstadt, Riedrode und Boxheimerhof. Eben überall, wo mindestens 40 Prozent der Bevölkerung einen Vertrag abgeschlossen haben.

Dass das Breitband kommen muss, damit seine Heimatstadt zukunftsfähig bleibt, steht für Ofenloch schon lange fest. Das sei essenziell – für Firmen aber auch für im Privaten. „Diese Woche habe ich wieder einen Film geschaut, also gestreamt, und es hing wieder fünf Minuten lang“, sagt er über die Schwächen der Kupferkabel. Glasfaser dagegen bringe weit mehr Geschwindigkeit sowie Volumen in die Haushalte. „Das müsste doch auch der Stadt mehr Wert sein.“ Ofenloch würde sich so viel mehr Engagement wünschen. Er selbst kämpft seit Monaten unermüdlich für den Anschluss von schnellem Internet. Zwar nur als Hobby, aber mit viel Leidenschaft.

