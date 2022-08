Infoabend des Hospizvereins

Bürstadt. Der Verein PaHoRi, der ambulante Palliativ- und Hospizdienst im Ried, sucht derzeit Hospizbegleiter und bietet für Interessierte einen Infoabend an, der am Dienstag, 16. August, um 18.30 Uhr stattfindet. Am 10.September startet die neue Ausbildung für ehrenamtliche Hospizbegleiter und Hospizbegleiterinnen. Sie unterstützen sterbende- und schwerstkranke Menschen wie auch deren Angehörige, zeigen praktische Hilfen im Alltag auf und schenken ihnen persönliche Zuwendung. Wer sich vorstellen kann, die Ausbildung zu absolvieren, der sollte zunächst den Infoabend in den Räumen von PaHoRi in der Schubertstraße 31 besuchen. Hier gibt es erste Informationen zu den Inhalten der bevorstehenden Qualifizierung.

Auch die Kursleitung stellt sich an diesem Abend vor. Für Fragen rund um den Kurs bleibt ausreichend Zeit. Um Anmeldung wird gebeten, entweder per Mail an info@pahori.de oder unter der Telefonnummer 06206/ 710203. red